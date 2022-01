Andrea Castronuevo: “Ningún alumno se quedó sin su colación”

En mi carácter de Inspectora Jefe Distrital y ante la responsabilidad que me caracteriza por estar frente a dicha dependencia, quiero transmitir a la comunidad toda, que ante lo públicamente acontecido, puedo dar cuenta que jamás mantuve diálogo con Proveedores del Consejo Escolar, que nunca determiné procedencias, ni recibí colaciones (las cuales no son viandas) y no he firmado remito alguno.

Asimismo, desde Jefatura Distrital y en el marco del Programa Provincial, Verano + ATR, respondiendo a la Resolución N° 4057 / 2021, que se está desarrollando en la ciudad de Chacabuco, se ha dado continuidad a la intensificación de la enseñanza de las y los alumnos en este período, ofreciéndoles una variedad de actividades lúdicas, artísticas, deportivas y acuáticas. Cabe destacar que tanto Jefatura Distrital como los directivos y docentes de las respectivas Sedes, la responsabilidad que nos confiere es lo Pedagógico.

Que Consejo Escolar es responsable de las colaciones alimentarias diarias de las y los alumnos, garantizando la ejecución de los fondos provenientes de Provincia, su distribución y protocolos.

Desde el inicio de las actividades, se han mantenido reuniones para poder clarificar roles y responsabilidades, donde el Coordinador del mismo se ha visto involucrado en varias oportunidades, a solicitud de Consejeros Escolares, realizando actividades inherentes al referido organismo, transportando mercaderías para garantizar el derecho de las y los alumnos, puesto que le transmitían que sí él no las llevaba los mismos se quedarían sin este servicio. A lo cual, desde Consejo Escolar, se hizo referencia a una Resolución que supuestamente habían recibido de Provincia y que jamás nos fue proporcionada, donde estas competencias exclusivas de los mismos era responsabilidad del Coordinador, cuando fehacientemente no es así y con esto ha quedado demostrado.

Andrea Fabiana Castronuevo

IJD – Chacabuco