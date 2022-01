Andrés Orsini, no se vacunó y se enojó por el Pase Sanitario

El ex candidato a concejal de Avanza Libertad, Andrés Orsini, no se vacunó contra el covid-19 y mostró su enojo ya que no lo dejan entrar al banco, donde se solicita el pase sanitario. Esto estaría ocurriendo en el Banco Provincia y Nación.

Orsini dijo que es una medida propia de la dictadura y el nazismo en una entrevista al Bisemanario Chacabuco. Solicitó que los bancos lo atiendan de modo virtual.

El libertario dijo que no se aplicó la vacuna ya que ¨no confía¨ y agregó ¨cuando sea segura me vacuno¨.