Anses cerrado por el Día del Trabajador Previsional

Hoy viernes 27 de noviembre las oficinas de Anses de todo el país estuvieron cerradas con motivo de celebrarse el Día del Trabajador y Trabajadora Previsional. Chacabuco no fue la excepción y en el día de la fecha las persianas de la udai local no abrió al publico. El sistema no otorgó turnos para esa fecha.

A través de la Ley 26.533 se declara el día 27 de noviembre de cada año como Día del Trabajador Previsional Argentino. Este día será equiparado a sus efectos a un día feriado para todos los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y los de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) u organismos públicos que en el futuro lo reemplacen.

En tal sentido, las Unidades de Atención Integral (UDAIs) permanecieron cerradas hasta el día lunes 30 que retomaran de forma normal.

