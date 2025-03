Dialogamos con el referente radical Lisandro Herrera, en la entrevista por Líder invita al acto homenaje a Raúl Alfonsín en conmemoración de un nuevo año de su fallecimiento, además nos da su mirada de la política local, opina sobre cuestiones nacionales y partidarias.

En referencia al gobierno local el ex presidente del Concejo Deliberante manifestó qué, «este gobierno tiene buenas iniciativas en apostar a la educación, pero en Seguridad y mantenimiento de la ciudad deja mucho que desear. Veo sin resolver la inseguridad, sigue corriendo detrás del problema y no actúa acorde a las circunstancia. No veíamos gestiones al respecto ahora en un año electoral son llamados los intendentes para ofrecerles recursos, terminamos en una convocatoria a un acto político electoral. Ahora anuncian de recuperar el GAD que ellos mismos quitaron, la propia gobernación de Kicillof y hoy anuncian que pueden llegar a traer todavía no hay nada concreto, son idas y vueltas qué tienen que ver con la manipulación de la problemática, de lo que a la gente le preocupa y a veces está este juego político que roza lo perverso»

El ex concejal también manifestó que, «en servicios públicos hemos visto un retroceso, vemos la ciudad sucia y eso tiene que ver con una decisión política más que con funcionarios o empleados, el empleado hace lo que puede»