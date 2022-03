Apertura de sesiones 2022: Discurso completo del intendente Víctor Aiola

Consideramos que el estado debe acompañar el desarrollo y fundamentalmente el que se da por decisión propia debido a sus usos y costumbres. Es por eso que se comenzará a la brevedad con la construcción del Centro Comercial a cielo abierto de la Av. Garay.

Se colocarán luces led en la Plaza San Martín y en la Av. Alsina, para embellecer estos espacios públicos que utilizamos todos los vecinos.

Continuaremos con la ampliación de la red cloacal y de agua, la extensión de red eléctrica, la colocación de luminaria led, la generación de cordón cuneta, bacheo y tomado de juntas.

Se continuará también con aquellas obras que son de vital importancia para nuestra ciudad. Esas obras que quedan enterradas y que no se ven, como fueron las obras de desagüe del Barrio Alcira de la Peña, la Cuenca D, la obra del Barrio el Mojón, entre otras, siendo esta gestión una de las que más obras hidráulicas realizó en el partido de Chacabuco en toda la historia. Ese trabajo no se puede detener porque sabemos de los estragos que produce el agua cuando llega a los hogares de los vecinos. Por lo tanto, se seguirá adelante para cumplir con los objetivos propuestos no solamente en nuestra ciudad cabecera, sino en todas las localidades. Algunas de estas obras las realizamos con la Dirección Provincial de Hidráulica.

Continuaremos el Plan de Esfuerzo Compartido, ya que consideramos que el compromiso de los vecinos y del municipio es importante para en forma conjunta lograr una ciudad mucho mejor.

En Seguridad vamos a profundizar las políticas públicas implementadas desde el inicio de la gestión. Daremos continuidad al Plan Integral de Seguridad y trabajaremos siempre cerca de la comunidad a través de distintos programas.

Se pondrá en marcha un Centro de Atención Temprana del Conflicto y Asistencia a las Víctimas que funcionará en la sede del Centro de Monitoreo, en coordinación con la Justicia y la Fiscalía Local. Esto nos permitirá un abordaje integrador del delito, con mayor prevención a través de la participación comunitaria y el acompañamiento y contención para aquellos que lo sufren. También trabajaremos temáticas de violencia de género y adicciones junto a diferentes áreas del Municipio.

Para este año, se realizará el Plan de Monitoreo 2022 que consiste en la adquisición de 50 cámaras de seguridad para el COM, que, como siempre, brindará respaldo a todas las dependencias policiales para su funcionamiento con mayores recursos y capacitación; pero fundamentalmente servirán para cuidar a nuestros vecinos, para que ellos se sientan seguros. Trabajamos por una ciudad segura.

En el inicio de este año creamos la Inspección General de Gobierno para ejercer el control y la inspección con el fin de promover condiciones de seguridad a través de la prevención, educación, fiscalización y la aplicación de las normativas; como así también el impulso de iniciativas legislativas en resguardo de la higiene, salubridad e integridad pública.

Seguimos trabajando en la Playa de Camiones, ahora acondicionando los vestuarios, baños y oficina, para mejorar el servicio para quienes la utilizan.