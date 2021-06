En la horas de la noche del día Sábado, Personal de la Policía Comunal, aprehendió a un masculino de 45 años, quién momentos antes, agredió a su pareja de 26 años, domiciliada en la calle Pintos de este medio, provocándole Lesiones y daños en puerta y ventana delantera de su vivienda. Interv. UFIJ 11 Chacabuco

