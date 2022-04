«Argentina necesita una reforma estructural del estado»

Dialogamos con el contador Alejo Pérez de «Juntos» de varios temas de actualidad política y legislativa, entre ellos el edil marcó que, «hay temas puntuales que la dirigencia política debería estar unida, la grieta es una de las peores cosas que nos pasó en la Argentina, nos trajo muchas consecuencias y nos la sigue trayendo»

«Mientras nos ocupamos de ampliar la grieta no discutimos la cuestión de fondo. Algunos defienden algunas cuestiones cómo si fuera un partido de fútbol, y eso nos hace mal cómo políticos y a la sociedad»

El ex funcionario de Aiola amplió este concepto y manifestó que, «hay que trabajar para achicar esa grieta, es un trabajo que se debe la Argentina y nos debemos los dirigentes políticos. Hoy hay un descalabro en la Argentina de al menos 15 años, y lo peor de todo que no se vea un rumbo de como cambiarlo».

«Podríamos buscar responsables mirando hacia atrás, pero a mi me interesa de acá para adelante y discutir los que tienen el poder real de cambiar estas cuestiones. Me parece que es momento de poner en claro cuestiones y no tener miedo a decirlas».

«La Argentina necesita reforma estructural del estado en general y eso implica sobre todo una reforma impositiva, implica también una reforma laboral y también previsional, eso hay que decirlo. Probablemente diciendo esto quieren correrte por izquierda, ese falso progresismo que hay en esa discusión de quererte correr por izquierda a quienes plantean estas cuestiones, finalmente lo que termina pasando es que no se discute, una reforma si una reforma no sin discutir lo que hay que reformar en cuestiones de fondo»