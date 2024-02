El concejal del del PRO, Dr. Alejandro Cieri, en diálogo con Líder analizó la situación de la política local y nacional.

En referencia a nuestra ciudad los temas abordados fueron la aprobación de la impositiva y la vigencia cuestionada por Juntos y las paritarias del empleado municipal; «días antes que termine Aiola hicieron un paro por paritarias, arrancó Golía y los sindicatos no se sintieron más. Yo no quiero dudar de los gremios, pero si me guío por lo que están haciendo del 10 de diciembre hasta acá, diría que hay una connivencia con el gobierno oficialista. No hubo reunión formal, no hubo cuestionamientos, no se reunió la comisión de Relaciones Laborales, si yo me guío por el trabajo hasta hoy digo que hay una connivencia entre el ejecutivo y los gremios, del mes de octubre del 2023 que están sufriendo este manoseo»