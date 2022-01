Asesinato de Héctor Marisi: Loyola nos dice ¨no se va a descubrir¨

A dos años del asesinato de Héctor Marisi su hija Mónica dialogó con Líder sobre el estado de la causa, «desde que se fue Nicolai no tuvimos más información de cómo marcha la causa»; «La causa ahora está en Junín, la lleva Pedernera, desde que se fue Nicolai no hablamos con nadie.»

Mónica también se refirió al Secretario de Seguridad Marcelo Loyola, «hablar con Loyola no sé para qué, te dice esto no se va a saber, no se va a descubrir, para que vas a hablar, para perder el tiempo, nos da un aliento bárbaro. No lo solucionó en su momento para que hablar ahora».

Mónica cuestionó mediante un video las visitas guiadas al cementerio y las últimas denuncias del oficialismo y dijo ¨se ponen ha hacer un lío por un cajón de bananas¨.

¨Los asesinos están cerquitas y sueltos¨; ¨el que sabe quien fue te dice no te puedo decir, porque me matan a mí¨.