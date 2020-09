ATE analiza seguir con medidas de fuerza

Más de cinco horas llevó la segunda reunión por paritarias municipales la cual no llegó a concretarse en un acuerdo. La misma se volvió a realizar en el primer piso del Teatro Italiano en la Galería de Arte. Una veintena de empleados municipales esperaban el resultado de dicha reunión frente al Espacio Cultural, cortando la avenida Alsina. Al termino de la misma y luego de varias idas y vueltas los referentes de ambos sindicatos dialogaron con la prensa. En primer lugar Horacio Calarco explicó, “No se llegó a un acuerdo, ellos hicieron una oferta superadora a la anterior, ofrecieron dos bonos de $4.500 de carácter no remunerativos por única vez a abonar el primero el 25 de septiembre y el segundo el 23 de octubre e incorporar al salario básico $1500 en enero, $1500 en febrero y $1500 en marzo del 2021, con lo cual da una cifra total de $13.500 en total de los cuales $4500 irían al básico recién en el 2021”.

Nosotros inclusive bajamos la propuesta que ahora volvemos a ratificar, ellos no la aceptaron, para este año le pedíamos una cifra similar para consultar a los trabajadores para afirmar esa aceptación , fue muy largo, muy difícil. Yo creo que la jugada es hacerlo por decreto, nosotros aconsejamos que no lo hagan, porque creo que los trabajadores no lo van a tomar muy bien”

Por su parte Ángel Olivetto manifestó que, “Acuérdense que no tenían un centavo y de repente aparecieron $3000 y de repente hoy aparecieron $4000, después no tenían, después lo querían pasar al año que viene, también nos llama la atención que este ejecutivo sigue ofreciendo e insistiendo en sumas en negro. Nosotros de los $10000 dijimos que ocho mil lo podíamos aceptar, porque queríamos $4000 la semana que viene y cuatro mil a fin de mes, los ocho mil en septiembre y que en octubre se repitiera esos ocho mil pesos y que en noviembre y diciembre lo pasaran al básico, claramente no podemos negociar hacia la baja, es por ello que seguimos sosteniendo la propuesta anterior”

Calarco dijo que van analizar seguir con medidas de fuerza luego que sea discutida con los compañeros.