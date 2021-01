Baches ¨durante prácticamente todo el año anterior no fuimos contratados por la Municipalidad¨

El presidente de la Cooperativa Eléctrica, Ricardo Ciminelli se refirió a los temas que trabaja la entidad. Los trabajos de bacheo que acordaron recientemente con la Municipalidad, solicitudes de vecinos por alumbrado público y la continuidad del plan de verificación de conexiones eléctricas domiciliarias.

Alumbrado público. Sobre los pedidos de alumbrado público el presidente dijo que en la Cooperativa “necesitamos una contratación previa” para poder realizarlas. Y recordó que “no podemos por cuenta propia decir donde va tal o cual luminaria” porque “la solicitud la genera la municipalidad”. Sobre este punto explicó que “hay muchos malentendidos”. “Hay que canalizarlo como corresponde ante el municipio, y nosotros como siempre decimos estamos dispuestos para avanzar en esa dirección”.

Verificación de conexiones. Acerca del plan de verificación de conexiones eléctricas, destacó que “no lo hemos interrumpido salvo en pleno auge de la pandemia” y que en la actualidad se realizan controles de manera permanente. El último registro indicó que del 19 al 28 de enero hubo 49 procedimientos en los que se constataron anomalías correspondientes al hurto de energía o fraude.

Sobre la alta efectividad de los procedimientos señaló: “hay que tener en cuenta que el registro se realiza en función, entre otras cosas, de las denuncias anónimas y por eso la alta efectividad de los procedimientos”. Para denunciar “cualquier persona puede comunicarse con la Cooperativa Eléctrica” y realizar la denuncia por cualquier vía que será tomada y tenida en cuenta.

Bacheo. Ciminelli respondió sobre la falta de mantenimiento al asfaltado urbano: “Necesitamos para eso que la Municipalidad nos contrate. En realidad no es que la Cooperativa vaya lento o no tenga capacidad de respuesta, sino que durante prácticamente todo el año anterior no fuimos contratados por la Municipalidad y entonces se produjo el deterioro de las calles por un lado y el atraso en la respuesta por el otro”.

“La Cooperativa está en condiciones de dar respuesta al bacheo. No es que seamos los culpables, sino que no fuimos contratados en su momento y por eso hay una demora. Ahora tenemos un contrato celebrado en muy pocos días, estamos trabajando con toda la rapidez que requiere la situación, y tratando de dar respuesta inmediata como hacemos siempre”.



