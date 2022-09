Bicisendas: «Estamos conformes con el proyecto»

Dialogamos con el secretario de Gobierno Dr. Ignacio Orsini sobre temas de actualidad ejecutiva y política nacional. El funcionario sobre el último anuncio de las bicisendas dijo que, «es un proyecto que tiene varios objetivos a la vez, en un principio puede traer algún inconveniente pero a mediano y largo plazo termina siendo un beneficio. Estamos conformes con el proyecto y vemos que ha caído bien, en lo que hemos observado va en esa linea»

El funcionario sobre la situación nacional dijo, «vemos que están haciendo ajustes, disfrazan las definiciones, no usan la palabra ajuste, no usan la palabra Tarifazo, no quieren quedar pegados con muchas medidas que deberían tomar, no hablo de recortes y menos en Educación, llegaron a una instancia que no le quedó otra alternativa»