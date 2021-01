Bloque Juntos por el Cambio: SR GOBERNADOR DUERMA TRANQUILO

El Gobernador Kicillof afirmó recientemente que “hay una parte de la oposición que ya es penosa” y agregó “Las medidas que proponen son para que se enferme la gente”.

Todos somos conscientes, que la presente pandemia no ha sabido cosechar modelos exitosos de gestión de medidas para combatirla, pero claramente nuestro país y puntualmente la Provincia de Buenos Aires no están dentro de los más destacados. Todo lo contrario.

Las imprecisiones, la politización, las vacilaciones, y las idas y vueltas del Gobierno Kirchnerista, abonan y propician la incertidumbre de una sociedad agotada y frustrada.

Señor Gobernador, Usted no puede decir que quienes no compartimos sus filas, buscamos que se enferme la gente. Es Usted uno de los mayores responsables de evitar que continúe este lamentable camino de enfermedad y muerte, y de saber encontrar el rumbo adecuado para que otros aspectos de la vida de los Bonaerenses ya no se vean tan perjudicados.

Los Municipios gobernados por Juntos por el Cambio, como el nuestro en cabeza del Dr. Víctor Aiola, colaboraron e hicieron efectivas todas las medidas decretadas oportunamente por el Gobierno Nacional y Provincial e implementaron protocolos locales en un mismo sentido.

Es injusto y se falta a la verdad cuando Ud. hace semejantes afirmaciones. Denostar de ese modo tanto trabajo, tanto esfuerzo es al menos indigno para los dirigentes de otros espacios que piensan cada día en sostener al sistema de salud y a su personal exhausto.

Señor Kicillof, puede dormir tranquilo que, aunque no compartamos sus ideas políticas, en la oposición hacemos cada día lo posible y lo imposible para que cada vecino supere el tiempo que nos toca, apelando a la responsabilidad individual y social.

Señor Gobernador, Usted debería ser el líder de todos los Bonaerenses, no de una mayoría política circunstancial. Sus dichos merecen mayor responsabilidad, apelamos a ello conociendo el rol de una oposición responsable y proactiva.

Bloque Juntos por el Cambio

