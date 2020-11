Bromatología: vacunación antirrábica en las localidades

Desde principios de mes, el área de Bromatología continúa con la campaña de vacunación antirrábica en las localidades vecinas. Este viernes, estarán en Los Ángeles.

Asimismo, se realiza la vacunación de caninos y felinos a domicilio para aquellos adultos mayores o personas con muchas mascotas que no pueden acercarse a las plazas.

Josefina Campagnon, directora de Bromatología, mencionó que, además, junto a las proteccionistas de animales, se continúa con las castraciones.

Por otra parte, este último fin de semana comenzaron las tareas de fumigación en la Laguna de Rocha y se planificará una segunda fumigación para el control de los mosquitos y la mosquita barigüí. Se continuará en espacios verdes y plazas.

Además, según señaló Campagnon, como cada año se realiza un monitoreo del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del dengue, para controlar si hay o no población de larvas y mosquitos. “Depende de lo que encontramos, en los distintos barrios, nosotros hacemos la fumigación en ese punto donde si hay algún positivo o no de mosquito Aedes Aegypti, no de Dengue. Nosotros controlamos el mosquito Aedes Aegypti. Por ahora no hay”, aclaró la Directora de Bromatología.

Se recomienda a la población retirar todos los recipientes que acumulen agua y mantener el césped corto.

There is no ads to display, Please add some