Franco Milione continúa internado en Junín tras un grave accidente: su familia organiza un evento solidario

Franco Milione, joven trabajador muy querido en la comunidad, permanece internado en el Hospital Interzonal de Junín luego del grave accidente ocurrido el pasado 11 de septiembre. Desde entonces, su estado de salud es delicado y su familia atraviesa momentos muy difíciles tanto en lo emocional como en lo económico.

Su papá, Javier Milione, contó en diálogo con Líder que la recuperación de Franco depende de una larga lucha y de los cuidados médicos especializados. “Estamos viviendo los peores momentos de nuestra vida como familia. Lo que pasó fue terrible, pero ya fue un milagro que haya sobrevivido al impacto”, expresó entre lágrimas.

El estado de salud de Franco

Franco continúa bajo asistencia respiratoria mecánica, sedado, y con complicaciones en los pulmones, además de las graves lesiones cerebrales sufridas en el accidente. “Está luchando contra una bacteria y los médicos le han sacado líquido de los pulmones. Son horas muy difíciles, pero cada pequeño avance nos da esperanza”, relató Javier.

Los médicos del Hospital Interzonal de Junín realizan un seguimiento permanente y, según informó la familia, en los próximos días se le practicará una traqueotomía para favorecer la respiración y evitar nuevas infecciones.

Dificultades económicas y apoyo solidario

Desde el accidente, la familia Milione debió mudarse a Junín para acompañar a Franco en su internación, lo que implicó afrontar gastos de alquiler, traslado y manutención. “Con un sueldo es imposible sostener todo esto. Por eso agradezco a la comunidad de Chacabuco, que se está moviendo para darnos una mano”, afirmó Javier.

En ese sentido, este viernes 26 de septiembre se realizará un baile solidario en el local “Momentos”, ubicado en la avenida Saavedra, con la participación de numerosos artistas y músicos de la ciudad. La entrada tiene un valor de $5.000 y lo recaudado será destinado a colaborar con los gastos de la familia.

Agradecimientos y fe en la recuperación

Javier agradeció a los vecinos, amigos, compañeros de trabajo, sindicatos y autoridades municipales que se acercaron para ofrecer ayuda. “Nos están sosteniendo en este momento tan duro. Yo le digo siempre a Franco: ‘Hijo, sos un león, sos fuerte’. Confiamos en Dios y en los médicos para que salga adelante”, expresó.

La comunidad de Chacabuco se mantiene atenta a la evolución de Franco y acompaña con gestos de solidaridad a la familia Milione, que atraviesa una batalla diaria con la esperanza de que pronto lleguen mejores noticias