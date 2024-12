Dialogamos con el senador provincial Agustín Maspoli, sobre la actualidad legislativa, la última sesión, la relación con el gobernador y además hace un análisis de la política nacional cómo así también da su punto de vista sobre la situación del radicalismo, sobre esta última cuestión dijo que, «creo que el radicalismo de la Provincia de Buenos Aires y en esto incluyo al radicalismo local, no debe ser parte del oficialismo nacional y no debe ser parte del oficialismo provincial, en la provincia de Buenos Aires vamos a tener que confluir con algunos sectores, que pueden ser algunos que estuvieron en Juntos por el Cambio o Cambiemos en su momento, pero creo que una alternativa diferente a la que expresa el gobierno de la provincia de Buenos Aires con una gestión muy pobre a mi manera de ver y con un modelo que expresa un gobierno nacional que no creo sea sostenible durante muchos años, es un lugar difícil, hoy creo que no tenemos demasiado lugar pero debemos insistir en ese camino. El radicalismo nacional tiene una visión diferente porque hay elecciones provinciales, cada uno en su provincia podrá hacer la Alianza que crea conveniente, espero que ninguna sea aliarse en su distrito con el Kirchnerista y con el gobierno nacional de Milei»