El senador Agustín Maspoli habló de tres proyectos que presentó en los últimos días, uno de ellos ya con media sanción, relacionado con la modificación de la ley de celiaquía. El legislador también se manifestó sobre la candidatura de Manes, «por suerte Facundo ha aceptado su participación, para nosotros es un orgullo y con su candidatura vamos a protagonizar el espacio como lo prometimos en la campaña interna.»

Maspoli en la entrevista radial opinó sobre el debate entre oficialismo y oposición por el fallecimiento de un vecino por Covid-19, «yo creo que hay que ser muy respetuoso de una situación dónde hay una familia que sufre una pérdida, como tantas familias producto de esta enfermedad. El sistema de salud a mostrado una eficiencia importante, haber tenido una tercer ala de salud y una guardia, fue fundamental para que esta situación no colapse. Las declaraciones (de Golía) no las considero afortunadas, pero cada uno se hace cargo de lo que dice y de lo que escribe.»

Máspoli también habló de la culminación de su mandato y de la conformación de la lista, «nosotros renovamos una banca, Víctor quiere y se ha expresado públicamente que quiere mantenerla para Chacabuco, la situación mía dependerá de varios factores. Por un lado la decisión de Víctor y de los dirigentes de la Provincia. Puede ser para un hombre o una mujer Chacabuquense, es importante que Chacabuco sostenga la banca y por eso está trabajando el intendente y todos los radicales. No sabemos si podemos terminar en una Paso seccional en la Cuarta. En lo local el intendente se viene reuniendo con varios dirigentes para el armado local, se está avanzando esperando decisiones provinciales que van a determinar que pasará.»

El Senador no descartó que puedan llegar a tener una Paso dentro del espacio, «Víctor le pidió al PRO que tienen que traer una solución al tema, no puede ser que haya varias variantes del Pro, estamos contentos que se sume gente a la política pero no cada persona que se lanza puede tener una mirada diferente, sino es imposible cerrar una lista. También tenemos la herramienta de la PASO, estamos convencidos que estamos en condiciones de ir a una PASO en Chacabuco, el radicalismo con la lista de Manes.»