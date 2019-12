Calarco: ¨Con la salud no, pero ellos son negadores seriales¨

Horacio Calarco, titular de ATE, habló por Líder el tema de las denuncias que hay con respecto al funcionamiento del Hospital (ver nota) y expresó, ¨Siempre venimos de buena fe, pero en un momento me paré y le dije, venimos con el otro intendente, de hace 4 años, porque parece que fue otro, no él y le explicamos lo que falta. En el hospital faltan insumos, hay cortes de luz, las ambulancias con ruedas agujereadas, no anda la sirena, no hay oxígeno, le dijimos con la salud no, pero ellos son negadores seriales¨.

En las palabras de Calarco parecen confirmarse las denuncias efectuadas por la oposición y la concejal de Cambiemos, Silvia Gorosito ya que el dirigente trató de no entrar en detalles pero comentó: ¨Yo no quiero criticar, no estoy detrás de un partido político, pero con la salud no. Después acusan al trabajador porque él no resuelve, pero el trabajador no puede decir que tiene problema con una maquinaria porque luego lo sancionan. La salud es algo delicado, nos preocupa y nos tenemos que ocupar¨.