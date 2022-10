Candidaturas: «Esto no es hereditario»

En el día de la «Lealtad» dialogamos con el ex ministro Dr. Julián Domínguez quién fuera intendente municipal del 95 al 99, además de ocupar varios cargos nacionales y provinciales fue presidente del partido justicialista local.

Domínguez habla de sus comienzos, del surgimiento de espacios políticos relegando a los partidos tradicionales, habla de su paso por Agricultura y de su futuro político, entre otros temas.

Domínguez al ser consultado si veía a alguno de sus hijos en la intendencia de Chacabuco dijo qué, «el mayor sueño que sea un militante, después Dios y el pueblo dirá, lo he dicho hasta el cansancio, uno siente el orgullo que los propios hijos abracen la causa, sus sueños, después el pueblo los lleva, esto no es hereditario, hay que ganarse el afecto, la confianza y el respeto de la comunidad. El peronismo es el que te hace candidato, el pueblo te hace intendente y para eso tendrá que trabajar privilegiando siempre el espíritu de Unidad, no es una pelea de todos contra todos»