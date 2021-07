El presidente del bloque de concejales de Cambiemos Dr. Ignacio Orsini habló de la acalorada sesión del día de ayer donde se registraron provocaciones e insultos. La postura de cada bloque con respecto al debate público por la vuelta de la presencialidad escolar en Chacabuco, subió de tono hasta que algunos concejales se pararon e insultaron al resto. La sesión pasó a un cuarto intermedio para calmarlos y luego se votó pasándolo a una comisión.

En un momento Martín Carnaghi le dijo a Orsini, ¨a mí me sobra lo que a vos te falta¨, ello provocó gritos e insultos con Loli Serritella y Mario Dicundo quien gritó, ¨es inédito que un concejal invite a pelear a todo el mundo¨.

Consultado sobre lo ocurrido Orsini dijo por Líder que, ¨no tiene que ver con cuestiones político partidarias, sino con situaciones que exceden con el debate de ideas y chicanas que surgen. Cuando se entran con cuestiones personales, con una provocación permanente termina inevitablemente derivando en estas consecuencias que no son queridas¨.

¨Son cuestiones particulares de cada uno, que tipo de concejal quiere ser y hasta donde va el respeto a la persona¨; el edil dijo que Carnaghi ¨plantea cuestiones de guapos y eso no está bien y la gente no lo quiere ver¨.

También hizo una mención a la interna dentro del PRO, “yo soy orgánico, sigo estando dentro del PRO, cómo dijo Petrecca se reconoce a Jorge Muela como presidente del partido y eso se fundamenta en que el partido a nivel provincial que preside Jorge Macri así lo reconoce, y yo me encuentro ahí; en esa instancia, dentro del PRO”.

A la hora de responder si tenía aspiraciones a renovar la banca el concejal Orsini dijo que, “Yo estoy a disposición, eso es absolutamente sincero, el tema de nombres se va a dar de manera natural. Si se entiende y hay posibilidades que renueve la banca, desde ya, bienvenido sea. Es un rol que me gusta desde lo personal y si están dadas las condiciones y no genera demasiados conflictos me gustaría renovar la banca.”