CARTA ABIERTA

AL INTENDENTE MUNICIPAL Y AL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA ELÉCTRICA

He visto publicado por las redes sociales y los medios gráficos locales que la instalación de un nuevo transformador eléctrico para ampliar la disponibilidad de energía del Hospital Municipal y así poder poner en funcionamiento ese importante y esencial servicio de hemodinamia (convenido oportunamente por el ex Intendente Aiola y la empresa Cardiovascular Chivilcoy), requiere una inversión equivalente a 243.000 dólares.

Me llamó mucho la atención de esas publicaciones la preocupación puesta de manifiesto por el Intendente Golía y sus voceros cortesanos, resaltando la necesidad de evaluar distintas alternativas de financiación para dicha inversión. Así presentada, tal preocupación pareciera que debe ser asumida por todos los chacabuquenses (léase: a través de eventual pago de una nueva tasa y/o del aumento de una vigente). Es por tal motivo que, como vecino históricamente comprometido con mi comunidad quiero, en primer lugar, señalar que la obligación primaria de proveer la mayor demanda de potencia de energía fue y es de la Cooperativa Eléctrica. Simplemente, por ser concesionaria exclusiva del servicio eléctrico en Chacabuco.

Que la Cooperativa no esté hoy en condiciones de realizar dicha inversión es un grave problema, responsabilidad que debe ser claramente dilucidada.

En tal sentido quiero recordar que al menos en dos oportunidades (17/10/2021 y 25/10/2022) hice pública mi advertencia por la irregular e ineficiente administración de la Cooperativa, cuya consecuencia natural sería provocarle el estado de cesación de pagos.

En dichas publicaciones denuncié que compraba por casi 120 millones de KW y sólo facturaba por casi 90 millones de KW. No hice otra cosa que poner en conocimiento de la ciudadanía en general lo que contenían las respectivas Memorias y Balances, confeccionados por el Consejo de Administración y aprobados por la Sindicatura y la Asamblea de Delegados.

La única respuesta a dichas denuncias fue la renuncia del anterior presidente de la Cooperativa Eléctrica. En mi opinión, asumiendo injustamente en forma personal una responsabilidad que era y es colectiva.

Es normal que en épocas de inflación y de tasas de interés negativas, los empresarios que comercializan y/o producen bienes y/o productos apelen a comprar más de lo que venden y a sobre stockearse con endeudamiento. Es una forma práctica y eficaz de proteger el capital de trabajo de su empresa. No es éste un supuesto válido para la Cooperativa, dado que la energía no puede ser almacenada.

Eso fue lo que denuncié y lo que nunca explicaron: por qué la Cooperativa compraba por 120 y facturaba sólo por 90. El silencio colectivo de los responsables la Cooperativa ante esa escandalosa inconsistencia denunciada, me lleva irremediablemente a reconsiderar como muy benévola la calificación de administración irregular e ineficiente.

La referida inconsistencia, verificada a lo largo de muchos años, ha sido la causa principal del descomunal endeudamiento actual de la Entidad. Endeudamiento que, entre algunas de sus graves consecuencias, hoy le impide proveer al Hospital Municipal y/o a cualquier empresa que quisiera instalarse y/o ampliarse, del aumento del potencial de energía requerido.

No obstante lo señalado, me es fácil advertir que el tema que preocupa hoy al señor Intendente Golía no es el descripto, sino que sólo le preocupa encontrar financiamiento para que la Cooperativa pueda comprar el transformador. Por ello, a título de colaboración, me permito elevarle mi aporte para su consideración:

“LA COOPERATIVA ELÉCTRICA VIENE COBRANDO A SUS ASOCIADOS, EN FORMA ILEGAL (S/RESOLUCIÓN OCEBA, 09/2023) UNA CUOTA DE CAPITALIZACIÓN. ANTE TAL CIRCUNSTANCIA, RESULTA IMPERATIVO QUE EL SR INTENDENTE PROPONGA, A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO ANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, QUE LA TOTALIDAD DEL COBRO DE LA ACTUAL CUOTA DE CAPITALIZACIÓN SE AFECTE AL PAGO DE LA INVERSIÓN DEL REFERIDO TRANSFORMADOR. POR SUPUESTO, SÓLO POR EL TIEMPO QUE DEMANDE CUBRIR SU COSTO. DE ESA MANERA, LOGRARÍA: 1) ENCUADRAR LEGALMENTE A LA COOPERATIVA Y 2) RESOLVER LA FINANCIACIÓN QUE HOY ES TEMA DE SU PREOCUPACIÓN, EVITANDO HACER RECAER SU COSTO EN LOS VECINOS A TRAVÉS DE EVENTUAL NUEVA TASA Y/O EL AUMENTO DE UNA VIGENTE”.

Para finalizar, parafraseándolo, le pido al señor Presidente de la Cooperativa Eléctrica que empiece a tirar de la punta del hilo, para tratar de desenredar el ovillo en el que supieron sumergir a la Cooperativa. Sé que será una muy difícil tarea. Pero que vale la pena intentarlo, por el bien comunitario.

Cordialmente.

Jorge Aldo Perez