«Castronuevo hace uso político partidario de la educación»

El presidente del bloque de Juntos concejal Alejo Pérez en diálogo con Líder hizo una advertencia a los vecinos de O’Higgins por una situación que se dio en las últimas horas, «lamentablemente estamos ante una situación y los vecinos rehenes de la política partidaria».

«La localidad tiene un complejo que es de la Provincia luego que fuera donado por un vecino, desde hace mucho tiempo se hacía un convenio con el municipio y la dirección general de Educación y conjuntamente con la Cooperadora que viene haciendo un excelente trabajo aportando para el funcionamiento, ese convenio se firmaba entre la escuela y el municipio y así toda la localidad de O’Higgins lo disfrute, a partir de este año por decisión de jefatura Distrital no le permiten firmar ese convenio a la escuela con el municipio y anuncian que se harán cargo desde la provincia, uno entiende que tiene cierta lógica y está bien que se haga, el problema es que estamos en noviembre, no hay una certeza de eso, que no se sabe cómo se van hacer cargo de la situación, la gente de la cooperadora no tiene información de como se va a resolver la cuestión y sobre todo ahora que empieza la temporada de verano no hay definiciones al respecto»

«La jefatura Distrital, con Andrea Castronuevo, una vez más hace uso político partidario de lo que es la educación para llevar agua para su molino»