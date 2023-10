Cecilia Moreau pidió ir a votar con esperanza

La Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, advirtió hoy que “estamos ante una elección histórica a 40 años de la democracia y nuestra fuerza es la única capaz de ponerle un freno a las locuras que se plantean en la campaña” y pidió “ir a votar con esperanza, no con bronca”.

Asimismo, afirmó que “hay que tener en cuenta que este país sale con más producción, con más trabajo, educación, salud, con más derechos y no con menos, con más industria, que son los motores del progreso real de los argentinos”.

En declaraciones radiales, la titular de la Cámara baja sostuvo que “estamos discutiendo cosas que no tienen sentido: las Malvinas son argentinas por más que algunos las quieran regalar o ceder por su simpatía con Thatcher; los derechos no se plebiscitan, se amplían, no se recortan”.

“La construcción democrática de nuestro país se basó en tres pilares fundamentales como son la Memoria, Verdad y Justicia, por eso no se discute el número de los compañeros desaparecidos con tanto dolor que ha generado a la sociedad argentina”, expresó.

En ese sentido, dijo además que “no me imagino discutiendo a la Asignación Universal ni el matrimonio igualitario, por eso quienes somos madres tenemos mucha responsabilidad en esta elección porque no podemos discutir si tenemos que llevar a los pibes al hospital o a la escuela con un voucher”.

Consultada sobre el nivel de violencia que desde algunos espacios se manifiesta en la campaña, Moreau enfatizó que “si hubo un periodo violento fue el macrismo porque nos puso sobre la espalda de los argentinos la deuda más grande con el Fondo”.

En esa línea, resaltó que “por ese motivo hay que darle una oportunidad a Sergio este domingo, no se puede seguir pagando la deuda con un acuerdo inflacionario como dijo Máximo y el único que tiene las herramientas para discutir las condiciones con el FMI es Massa”.