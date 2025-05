Chacabuco Construye: Golía firmó convenios con los 30 beneficiarios del programa de autoconstrucción

Este lunes, el Intendente Municipal Darío Golía encabezó el acto de firma de convenios del programa Chacabuco Construye, que beneficia a 30 vecinos con microcréditos destinados a la autoconstrucción de viviendas. Se trata de una política pública local que busca paliar el déficit habitacional, con reembolsos en hasta 60 cuotas y una tasa anual del 12%.

“Este programa es un paliativo para el déficit habitacional que tiene Chacabuco. Sabemos que no es lo ideal, pero el momento que vivimos es bastante complejo. La demanda es muy importante, y decidimos implementar este programa de autoconstrucción, al que se accedió a través de un sorteo público”, sostuvo Golía.

Y agregó: “Para nosotros sería mucho más fácil decir que el Gobierno Nacional nos recortó recursos, que no nos atiende los teléfonos y que no es un problema nuestro. Pero no, acá estamos y ponemos lo mejor para dar una solución a los problemas reales de nuestros vecinos”.

En ese marco, el Intendente señaló que la implementación del programa fue posible gracias a gestiones realizadas ante la Cámara de Diputados bonaerense: “Junto con Hugo (Moro) fuimos a ver al presidente de la Cámara, quien nos facilitó un subsidio de 27 millones de pesos que destinamos a este programa. Esto no es un regalo, es un préstamo con tasas accesibles”.

Acompañamiento del Estado local

El Secretario de Gobierno, Javier Estévez, aseguró que los fondos correspondientes al primer desembolso estarán disponibles la próxima semana en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

“Esto se va a utilizar para poder terminar su casa, el sueño de tener la casa propia, dejar de alquilar, que es una gran necesidad que muchos tienen. Y el Estado Municipal, con los recursos limitados que hoy tenemos, avanzamos un paso y les damos un empujón para que puedan finalizarlo”, expresó Estévez.

En tanto, la Subsecretaria de Desarrollo Social, Yanina Ransán, explicó que el acceso al programa queda oficializado con la firma del convenio. También participaron del acto el Asesor Letrado del Municipio, Matías Sassoni, y el ex concejal Hugo Moro.