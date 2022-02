Dialogamos con Tomás Domínguez sobre las obras en ejecución y las en carpeta que pudo gestionar en Provincia y Nación, además de dar su punto de vista del inicio de acuerdo con el FMI y la renuncia a la presidencia de bloque de diputados de Máximo Kirchner.

El ex concejal dijo que, «Chacabuco no está para perder el tiempo, tenemos todo por hacer, y en ese lugar es dónde debemos estar, y por lo menos es dónde yo me quiero situar para construir una visión colectiva de futuro. Tenemos un potencial enorme, un pueblo que es solidario, tenemos un pueblo que tiene la potencia para crecer, para generar oportunidades de trabajo, de educación, de futuro y en eso tenemos que trabajar, hay que aprovechar el tiempo, está todo por hacerse».