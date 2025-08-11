“Chacabuco se transformó en un pueblo deportivo”

Mes del Deporte: récords de participación y múltiples actividades en Chacabuco

El director de Deportes del municipio, Jorge “Chancha” Giménez, realizó un balance de las actividades deportivas desarrolladas en el marco del Mes del Deporte, destacando la gran convocatoria en cada disciplina y los eventos que marcaron récords de participación.

Futsal: récord y cierre con Balón de Oro

El pasado jueves finalizó el Torneo de Futsal Sergio Dopazo, con la presencia del intendente y autoridades municipales. Como novedad, se incorporó la entrega del Balón de Oro para los jóvenes y una cena de cierre para entrenadores, en su mayoría padres voluntarios. Giménez resaltó que se alcanzó una participación histórica y un gran acompañamiento familiar.

Ciclismo y tenis: fin de semana a pura competencia

El sábado se disputó el Infanto Juvenil de ciclismo con más de 100 atletas de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, además de ciclistas locales.

Ese mismo día, Giménez acompañó la entrega de premios del doble de tenis, en colaboración con la subcomisión del Club Los Marinos.

Gran Premio Pedro Prietto: homenaje y récord de corredores

El domingo se corrió la segunda edición del Gran Premio Pedro Prietto, homenaje al histórico ciclista local. Participaron representantes de 41 ciudades y tres provincias, con cifras récord de entre 30 y 40 corredores por categoría. El evento contó con un gran operativo de organización y seguridad, sin accidentes registrados.

Cicloturismo y entrega de bicicletas

Durante el fin de semana también se realizó una actividad de cicloturismo en el Parque Recreativo, con entrega de 20 cascos y bicicletas a la Escuela Municipal de Ciclismo. Además, en el marco del programa de Medio Ambiente, se distribuyeron bicicletas a distintas instituciones:

4 a Rawson

10 al Parque Recreativo

10 para adultos mayores

4 a Castilla

4 al Hogar del Niño y al Centro de Día

Torneos Bonaerenses: clasificación y sedes

La etapa regional de los Juegos Bonaerenses ya está en marcha. Chacabuco es sede en futsal y fútbol 11, con nueve fechas regionales confirmadas. Entre los clasificados al interregional se destacan el futsal femenino de Manuel Belgrano y el básquet femenino.

Próximos eventos

En lo que resta de agosto y principios de septiembre, el calendario deportivo incluye:

Torneo zonal sub 21 de pool (17 de agosto)

Provincial bonaerense de duatlón (24 de agosto)

Zonal infanto juvenil de vóley (23 de agosto)

Cierre del Mes del Deporte con torneo regional de handball (6 de septiembre)

Giménez subrayó que “Chacabuco se transformó en un pueblo deportivo”, con actividad constante en clubes, el polideportivo, el Parque Recreativo y la pista de ciclismo.