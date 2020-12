“Ciminelli en lugar de agredir debería trabajar en conjunto en pos de mejorar el servicio de la Cooperativa”

El Secretario de Gobierno contador Alejo Pérez salió al cruce de las declaraciones realizadas ayer en nuestro medio del Presidente de la Cooperativa Eléctrica Ricardo Ciminelli sobre la quinta 1010. El presidente de la entidad había manifestado que, desde el municipio, “le echan la culpa de todo a la Cooperativa”, argumentando además que, “no me parece de gente de bien, yo no oculto, no miento ni busco excusas”, y el ex candidato a intendente los mandó a que, “se pongan los pantalones largos y asuman la responsabilidad que le corresponda, sea el secretario o responsable del área”.

También por Líder el secretario de Gobierno Alejo Pérez le contestó a Ciminelli y en el comienzo de la entrevista dijo sentirse sorprendido por dichas declaraciones, “La manera en la que sale Ricardo Ciminelli a manifestarse mediáticamente me parecen totalmente desafortunadas, atacando de manera personal a funcionarios, diciendo que no son gente de bien, por eso estoy esperando porque lo considero gente de bien es que se retracte de esas manifestaciones porque no parecen palabras de él sino de su entorno político que lo rodea, parece que la política que maneja la Cooperativa no los deja pensar en gestionar. Le tengo respeto a Ciminelli y para no perderlo entiendo que debería retractarse de lo que dijo sobre los funcionarios”

Pérez en referencia a la quinta 1010 que desató los cruces mediáticos dijo que, “En lo que respecta a la polémica de la quinta 1010 nosotros hemos hecho el presupuesto, nos han pedido que le acerquemos el plano para donde queríamos el tendido, están las notas firmadas por la Cooperativa en la recepción y no tuvimos respuesta, en algunos casos hemos tenido respuesta en otros no, en algunos se pudo avanzar en otros no, nosotros no sabemos cuál es el problema, no están pasando presupuesto, es un problema de gestión que nos preocupa de la Cooperativa, eso sumado al balance de una perdida millonaria, deuda con el municipio, cualquier inconveniente genera corte de luz, eso es algo que nos preocupa de la gestión de la Cooperativa y esperamos que lo resuelvan por el bien de la ciudadanía de Chacabuco”

Ya en el final el funcionario de Aiola volvió a la carga por las declaraciones de Ciminelli en Líder, “Por eso decía que las manifestaciones personales, las agresiones verbales, no puedo creer que salgan de Ciminelli a quien yo consideraba de otra manera, nosotros somos un gobierno y una gestión que se hace cargo de los problemas, tenemos inconvenientes, un montón de cosas por resolver y otras que resolvimos, tenemos errores también, nos hacemos cargo de eso y buscamos la manera de solucionarlo, eso no lo veo en la Cooperativa donde vemos un balance con una perdida enorme y que no vemos un plan de como revertir esa situación , a nosotros nos preocupa esto porque repercute en la sociedad de Chacabuco si no tenemos una Cooperativa fuerte con buena gestión afecta a los usuarios de la ciudad de Chacabuco, a mí me parece que lo que debe hacer Ciminelli en lugar de agredir a los funcionarios municipales es trabajar en conjunto en pos de mejorar el servicio de la Cooperativa. Tenemos que tratar de resolver los problemas y no echar culpas, en el caso de la quinta 1010 reitero que hicimos el pedido, tenemos la nota firmada por la Cooperativa y no obtuvimos respuesta, lo invito a Ciminelli y a su equipo que se pongan a trabajar en solucionar los problemas y nos dejemos de agresiones personales”

