Ciminelli reconoció que investigan a Rozza por el ¨descontrol¨ en la comisaría

El Secretario de Seguridad del Municipio, Darío Ciminnelli tras la difusión de la noticia en medios nacionales, debió reconocer la investigación que hay en marcha sobre el accionar del comisario Sebastián Rozza tras ¨el descontrol¨ que había en la comisaría según consta en la causa judicial por narcotráfico.

Ciminelli insiste en que Rozza ¨no fue apartado de su cargo¨ mientras que el Diario La Nación publicó ¨El jefe policial fue acusado de supuesto encubrimiento e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Aunque, luego de pasar un día bajo custodia, fue indagado y quedó en libertad. Además, el comisario fue separado preventivamente de su cargo y será investigado por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense.¨ (ver nota)

Tratando de suavizar la gravedad de la situación Ciminelli expresó: ¨Comunicamos que habiendo declarado el Comisario Sebastián Marcelo Rozza ante la Justicia Federal en el día de ayer, fue desvinculado de la causa principal por narcotráfico. No obstante, se dará curso a una investigación en la cual se evaluarán sus facultades de control a sus subordinados por ser el máximo responsable de la comisaría. Si bien el Comisario Rozza no fue apartado de su cargo, ni pasado a disponibilidad prosiguiendo en sus funciones, manifiesta su deseo personal y familiar de ser relevado del cargo de Jefe de la Estación de Policía Comunal Chacabuco, a modo de no entorpecer la investigación que se lleva adelante.

En el transcurso de esta semana se dará a conocer su reemplazante, elevándose los correspondientes pedidos al Ministerio de Seguridad.

Hasta el momento no brindó ningún tipo de respuestas e información a la comunidad el Jefe Distrital, Claudio Cabella.