Clausura de la Laguna: había gente que no es de Chacabuco

El juez de Faltas local, Ernesto Felice informó que el predio de la Laguna de Rocha está clausurado hasta el lunes próximo y fue por el termino de 14 días. Se resolvió esta sanción por las infracciones incurridas.

En la entrevista por Líder el Juez explicó ¨en la causa se expresa que no se cumplieron los protocolos de funcionamientos establecidos, no había distanciamiento entre los concurrentes, y sobre todo había grupos familiares de gente que no es residente en Chacabuco¨.

¨Todos sabemos que se había permitido el funcionamiento solamente para vecinos de Chacabuco. Además, en la investigación consta la fiesta que se realizó el sábado a la noche. Esto se supo y fue lo que motivo el control¨.

Felice dijo que a partir de ahora se acordó una colaboración en el control interno, pero aclaró ¨este es un espacio concesionado, por tal motivo tienen a su cargo el control y la seguridad del predio. No obstante, las fuerzas de seguridad van a colaborar en algún momento. ¨

En el final explicó que no había antecedentes por parte de la comisión por tal motivo la sanción no fue monetaria.

