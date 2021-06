Comenzaron los testeos rápidos

En la tarde de hoy se puso en marcha el centro de testeos rápidos de covid-19 en nuestra ciudad, un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud bonaerense, la Región Sanitaria III y el Gobierno de Chacabuco. El punto de testeo está ubicado en el CIC Alcira de la Peña, y se trasladará a otros sectores de la ciudad en las próximas semanas, además de las localidades.

El secretario de Salud, Ignacio Gastaldi, junto a la directora de Salud, Romina Sclavi y la directora asociada de Región Sanitaria II, María Lucrecia López, fueron los encargados de poner en marcha la nueva unidad de testeos.

“Tenemos la posibilidad de hacer hasta cien testeos rápidos diarios, siempre identificando y testeando casos sospechosos, pacientes asintomáticos”, aseguró Gastaldi, e invitó a los vecinos que tengan síntomas de la enfermedad que “van a ser testeados con la misma calidad de atención y con las mismas certezas científicas de las pruebas que se hacen en el Hospital Municipal”. El secretario de Salud también se refirió a la vacunación en las localidades que comenzaron esta semana para adultos mayores de 65 años. Por su parte, Sclavi informó que pueden concurrir de otros barrios al centro de testeo, “la idea de poder descentralizar los testeos ayuda a que el Hospital no se congestione y poder acercarse en caso de tener síntomas”. “Se toman los datos, temperatura, una entrevista con el profesional médico y en caso de ser necesario se realiza el hisopado y serán llamados para comunicar el resultado”, comentó la directora de Salud. Seguidamente con respecto a la campaña de vacunación antigripal, Sclavi dijo que “se llegaron ya a las 6.000 dosis colocadas”. Esta semana se comunicará cuando se va a estar vacunando nuevamente en el Polideportivo Municipal. “Es una alegría inmensa poder territorializar estas políticas que se llevan adelante para poder seguir mitigando la pandemia y seguir cuidando a cada uno de los vecinos”, comentó López. La directora asociada informó además que hoy lunes llegaron 2.500 dosis de la vacuna AstraZeneca a Chacabuco.

