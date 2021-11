Comienzan las competencias en Mar del Plata

Este sábado desde muy temprano comenzaran a competir en Mar del Plata la delegación de jóvenes de Chacabuco que se encuentran alojados en el Hotel Ortegal de la ciudad balnearia.

El día viernes por la mañana a eso de las 8 horas llegó el contingente de nuestra ciudad en perfectas condiciones al mando del Director de Deportes Beto Mastantuono y el equipo de profesores del área del municipio.

En la jornada tuvieron que acreditarse para las competencias que como adelantamos comienzan el día sábado. La delegación almuerza y cena en el restaurante “Zafarancho” y lo harán hasta el día martes por la mañana que hay competencias, este mediodía luego del almuerzo disfrutaron junto a las demás delegaciones de la apertura de los Juegos edición 2021 con un recital de Sara Hebe y Acru.

La de este sábado comienzan a las 9.10 con Básquet 3 vs 3 sub 14 masculino contra 25 de Mayo en el Club Peñarol.

A las 9.30 Básquet 3 vs 3 sub 14 Femenino enfrenta a Chivilcoy en el Club Alvarado.

A las 9.40 Futbol Tenis sub 15 masculino contra General Villegas en el Club Independiente.

9.50 Básquet 3 vs 3 sub 16 femenino contra Vicente López en el Club Alvarado

10 Atletismo primera serie 80 metros femenino, Fernández Juanita en la pista d atletismo.

10.30 Atletismo salto en largo femenino, González Magdalena, Pista de atletismo.

11.15 Beach Vóley, Universitarias, Chacabuco vs Pila en playa Varese

11.40 Futbol Tenis sub 15 masculino, Chacabuco vs La Matanza en el Club Independiente

12.30 Pelota sub 16 Chacabuco vs Tandil en el CEF N1

12:50 Basquet 3 vs 3 Universitarias, Chacabuco enfrenta vs Hipólito Irigoyen en el Club Alvarado

13.30 horas Bádminton sub 16 single femenino, Chacabuco vs La Matanza en el CEF N1