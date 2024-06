​



Dialogamos con el concejal de Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad legislativa, política local, nacional y además opinó sobre varios temas que tuvieron debate no sólo en la sesión de Castilla sino en los medios de comunicación.

El edil radical sobre el proyecto presentado en referencia al congelamiento de vacantes dijo, «la situación del municipio ya es muy compleja desde el 2010, 2011, cuando el intendente Golía decidió meter 600 empleados unos días antes de irse y dejarlo una gestión comprometida a Mauricio Barrientos a tal punto que tuvo que afectar fondos educativos para poder pagar sueldos, eso es el origen de esta cuestión. Hoy el intendente Golía a puesto a los empleados municipales en el peor momento adquisitivs de su sueldo, y eso se debe por la cantidad de empleados que tiene el municipio y que no permite tener buenos aumentos, la masa de recursos es una sola, esto además limita la prestación de servicios ya que estamos viendo el ingreso de personal en muchas áreas, no hay que sorprenderse porque es la manera de hacer política de Golía».

También el concejal analizó las críticas de Javier Estévez a la oposición, «Nosotros cómo oposición debemos marcar lo que nos parece que está mal o no estamos de acuerdo. Si yo me pongo a ser un repaso de lo que hizo Estévez cómo funcionario, inclusive en desarrollo social, hoy no podría estar cómo secretario de gobierno, pero no es mi intención de entrar en debate, puede usarlo cómo defensa pero no me anula en hacer mi crítica»

«Hoy una de las mayores preocupaciones que tienen los vecinos es la inseguridad y hoy hacer un Foro con una foto de instituciones y funcionarios no creo que vayan a disminuir los delitos»

Entre otras frases qué dejó la entrevista con Alejo Pérez:

«En el área de desarrollo ha habido retroceso»

«A pesar del esfuerzo de los empleados del hospital ha desmejorado la atención»

«En la gestión de Víctor Aiola se creó el área de la mujer y luego se siguió avanzando en dispositivos, eso antes no existía»