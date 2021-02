Cómo prevenir los accidentes en el hogar con los más pequeños

La Dirección de Salud del Municipio comparte una serie de recomendaciones para la prevención de los accidentes domésticos. Es importante saber que, en la medida en que los hijos aprenden a desplazarse de diferentes maneras, aumentan los peligros que corren.

La supervisión permanente es fundamental. Vos y el resto de la familia deben tener presente que el niño progresa rápidamente en su desarrollo motor.

Los episodios de lesiones más frecuentes ocurren en el hogar, especialmente dentro de la cocina.

Es muy importante que vos y los adultos de la familia le pongan límites claros, conteniendo sus enojos, reconociendo sus necesidades y preparando el espacio para que pueda manejarse con cierta independencia.

Los niños y las niñas de temprana edad son más propensos a sufrir accidentes en el hogar, es por ello que para reducir los factores de riesgo deben poder adoptarse todas las precauciones necesarias para evitarlos.

-No le des al niño alimentos que puedan aspirar con facilidad (garrapiñadas, maníes, etc.)

-Guardá bien los objetos filosos o punzantes (cuchillos, tijeras, agujas de tejer, etc.).

-Mantené los insecticidas, los medicamentos y los artículos de limpieza en un lugar seguro y en su envase original.

-No le des para que juegue cordones, ni bolsas plásticas, ni globos, ni objetos pequeños.

-No tengas al bebé en brazos cuando estás tomando una bebida caliente.

Cocina

-Indicar todos los peligros que existen en la cocina y el modo de prevenirlos.

-Cocinar y calentar siempre en las hornallas de la parte posterior de la cocina.

-Los mangos o manijas de los recipientes que están en el fuego deben orientarse hacia adentro para que no puedan alcanzarlos.

-Cerrar la llave de entrada de gas en la cocina cada vez que no se la esté utilizando.

-Los fósforos y encendedores de llama o de chispa deben estar fuera del alcance de los más pequeños.

-No dejar cerca de las mesadas, sillas o bancos que niños y niñas puedan usar para trepar.

Espacio de descanso: bebés



-Las sogas o hilos de los juguetes colgantes (móviles, cajas de música, etc.) pueden producir lesiones e incluso autoestrangulamiento.

-No dejar bolsas plásticas u otros objetos en la cuna ya que pueden provocar el sofocamiento del bebé.

Electricidad

-Contar con disyuntor para evitar accidentes producidos por artefactos o elementos eléctricos en mal estado (enchufes, cables, lámparas, etc.).

-No utilizar ni tocar artefactos eléctricos con los pies descalzos o mojados.

-Si es inevitable utilizar “triples” o “zapatillas”, colocarlos en un lugar totalmente inaccesible para los niños y niñas pequeños.

-No colocar cinta adhesiva en reemplazo de las tapas de luz ya que no es seguro.

-Emplear tapas de seguridad para los enchufes de la red eléctrica que se encuentren a la altura de los niños y niñas.

-Evitar los cables empalmados.

-Controlar el estado de los cables y enchufes de los artefactos eléctricos, las mínimas imperfecciones pueden causar graves accidentes.

