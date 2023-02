Dialogamos con el titular de la UDAI local de Anses y concejal del Frente de Todos, Santiago Carnaghi sobre el plan de pago previsional que piden al Congreso que se trate, sino 800 mil argentinos no podrán jubilarse y de esos 800 de nuestra ciudad.

Sobre la denuncia de un posible hecho de corrupción el concejal del Frente de Todos dijo que, «acá las pruebas estarían, vemos que el gobierno de Aiola no ha acercado ninguna prueba a la justicia, fue mucho ruido que hicieron al decir que se presentaron como querellante ante la fiscalía y cuando vemos la denuncia no es tal, declaraciones grandilocuentes y solo en la justicia dicen que investiguen pero ellos no presentan ningún elemento ni prueba, creo que si esto avanza hay que ir a una comisión investigadora como elemento real de trabajo, para avanzar en está causa que para mi no sería la única, como se dice en el barrio no sería el único kiosquito«