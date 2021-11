Cronograma de competencias para este lunes en Mar del Plata

A las 9 horas la disciplina Atletismo, Jerónimo Pérez, en salto en largo masculino en la Pista de Atletismo dará comienzo a la tercera jornada de competencias en la final bonaerense.

A la misma hora en el natatorio municipal, habrá natación sub 16 masculino, 100 metros espalda Felipe Porta y 100 metros libres Jonás Echeverría.

9:10 es el turno de Básquet 3 vs 3 sub 14 masculino, el equipo de Chacabuco enfrenta a su similar de Berisso en el Club Peñarol.

A las 9.30 Básquet 3 vs 3 sub 14 femenino Chacabuco enfrenta a Lezama en el Club Alvarado.

A las 9.50 Básquet 3 vs 3 sub 16 femenino, Chacabuco vs General Pueyrredón también en el Club Alvarado

11 Horas Bádminton, Dalma Lucero compite con la representante de San Fernando

13:30 Pelota sub 16 Chacabuco vs Adolfo González Chávez

13:50 Básquet 3 vs 3 Chacabuco vs Adolfo González Chávez

14 horas Natación sub 14 masculino, 100 metros mariposa, Leonardo Manzi con Tres Arroyos