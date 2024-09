Comunicado del Bloque de Unión por la Patria: Tema IOMA 

En respuesta a las declaraciones emitidas por el bloque de Juntos, queremos expresar nuestra profunda preocupación por las injusticias que han vertido en su comunicado. Es lamentable que, en lugar de colaborar para buscar soluciones concretas, opten por politizar una situación que afecta directamente a la salud de los vecinos de Chacabuco.

En primer lugar :es necesario recordar que quienes hoy se muestran como defensores de la salud en nuestra comunidad guardaron un silencio cómplice cuando, bajo su gestión, la única clínica privada en Chacabuco cerró sus puertas.

Esa pérdida no fue casual, sino el resultado de una serie de decisiones desatinadas y la falta de un verdadero compromiso con el bienestar de nuestra gente.

En segundo lugar, resulta irónico que quienes ahora reclaman y exigen soluciones, hayan sido los mismos que permitieron el comienzo de obras sin planificación ni control alguno, desmantelando el sistema de salud local en pos de sus propios intereses y los de sus amigos. Este lobby a favor de unos pocos ha sido una constante en su gestión, demostrando que para ellos la salud pública ha sido, en muchas ocasiones, una moneda de cambio en negociaciones políticas y económicas.

Desde nuestro espacio, Unión por la Patria, reafirmamos nuestro compromiso con la salud de Chacabuco.

No vamos a permitir que se siga utilizando la angustia de los vecinos como herramienta política. Estamos trabajando activamente para encontrar una solución a la situación de IOMA, manteniendo un diálogo constante con las autoridades para garantizar que los afiliados no sean rehenes de una burocracia que no hemos creado, pero que estamos decididos a reformar.

Por último, instamos a los representantes de Juntos a que abandonen este juego político y se sumen al trabajo real y concreto que estamos llevando adelante.

La salud de nuestra comunidad no puede seguir siendo un terreno de disputas partidarias, sino un espacio de compromiso y acción responsable.

La inacción y desidia que ustedes han demostrado en el pasado no puede ser cubierta con un nuevo acto de preocupación aparente. Es hora de trabajar juntos por el bien de Chacabuco, dejando de lado intereses mezquinos y priorizando el bienestar de quienes nos han confiado su salud.