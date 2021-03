Comunicado Unidad Productiva Pintura

Movimiento Evita Chacabuco

Somos lxs descamisadxs de Evita, la patria de Néstor, el pueblo de Cristina y lxs compañeros de Alberto.

Somos lxs que formamos parte de la Unidad Productiva de Pintura del Movimiento Evita Chacabuco, cada unx de nosotrxs pertenece al programa Potencias Trabajo.

Hace dos meses comenzamos nuestra labor de embellecimiento de la Escuela N8 “Fray Luis Beltrán”, la misma se encuentra a 7 km tomando como punto de partida la plaza principal cerca de la Estación de Membrillar.

Nada es fácil para nosotrxs, todo requiere el doble del esfuerzo del común de la gente, cuidar que no se nos pinche “la bici”, o poder guardar unos pesos para el combustible de la moto, los contratiempos a la hora de realizar la tarea, lo edilicio no estaba según planificado y eso nos llevó más esfuerzo, la distancia y los tiempos no nos favoreció, pero lo logramos, nos solo con el establecido sino que también pudimos hacer un poco más, hoy la Escuela va a esperar a sus alumnxs, espléndidamente bella.

A pesar de todo lo más difícil es que la sociedad nos dejen de ver como PLANERXS, nosotrxs no vivimos de la caridad, ni somos un gasto para el Estado, somos lxs que Él Presidente Alberto Fernández y Él Gobernador Axel kicillof, a pesar de ser un momento difícil económicamente y atravesado por la pandemia, tomaron la decisión política de dignificarnos, darnos la posibilidad de aprender un oficio, de elegir qué darles de comer a nuestros hijxs y así demostrar que es un gobierno para todos y todas.

Cuando el estado empieza por los que menos tienen, se logra una transformación con proyección a futuro, son políticas de reorganización social con un estado presente, es Justicia Social.

Lucia Canteros

Referente Movimiento Evita Chacabuco

