En reemplazo de “Pipo” Gómez Rawson tiene nuevo delegado, se trata de Oscar Moreno, él cual dialogó con FM Líder y cuenta como le llegó el ofrecimiento para dicho cargo, cuál es su ideología política, su anterior trabajo y como está compuesta su familia.

Moreno en el comienzo de la charla dijo ser, “militante, estuve activamente participando en la última campaña junto a “Pipo”, la verdad que cuando me propusieron este cargo, lo pensé, lo analicé un poco, luego con la ayuda de Víctor y de Pipo acepté el desafío, considero que el trabajo que venía haciendo Pipo es muy bueno y consideré que había que ir por el mismo camino”

“Siempre comenté que cuando dejara la actividad privada quería transitar la actividad pública, yo trabajé mucho tiempo en el CitiBanck, empecé como empleado en la atención telefónica y luego fui escalando hasta llegar a tener el puesto de Assistant Manager y en el último tiempo fui jefe de producto de Empresas y Comercios con gente a cargo, en la última etapa no, pero no conozco de la función pública la que de a poco iré transitando, estos primeros días fueron bastante agitados, muy contento y con mucha fuerza”

Moreno al ser consultado si había tomado contacto con todo el personal que tiene la delegación allí en Rawson dijo que, “Todavía no me he juntado con todos, la idea es hacerlo, si bien la presentación fue general en la municipalidad y en el Corralón, en el mismo hay 29 empleados, en total son 35 las personas sin contar algunos talleres, hablo del personal estrictamente municipal, estuve relevando algunas cosas del Corralón, la maquinaria, estuve preguntando cuales son los activos que tiene la municipalidad para ver que vamos a dar de baja y ver que se está necesitando, se usa mucho el regador, la retroexcavadora y otras máquinas para arreglar los caminos, y tenemos que mejorar todo ese parque porque hay partes que no están bien”

Al ser consultado si había transitado el Covid 19 y como iba a trabajar en el tema teniendo en cuenta que la localidad tuvo y tiene varios casos positivos, el nuevo funcionario manifestó que, “No yo directamente, mis hijas estuvieron con la madre aisladas por contacto estrecho, yo soy divorciado, pero vivimos todos en Rawson. La etapa anterior que transitó Pipo fue con bastantes casos, hoy tenemos 13 casos de los cuales se están liberando 4 casos estos días que salen de cuarentena”

