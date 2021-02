“Con lo poco que había se ha hecho un trabajo muy intenso”

El secretario de Obras y Servicios Públicos Pablo Echevarría que deja su cargo a partir de la fecha y que ayer damos a manera de primicia su alejamiento del gabinete del intendente Víctor Aiola, en la mañana de este viernes dialogó con FM Líder y dio detalles del porque tomó esta decisión de renunciar a su cargo. También Omar Echevarría se aleja del cargo que tenía en la misma secretaría.

En el comienzo de la entrevista radial el hoy ya ex funcionario expresaba su sentimiento, “Hoy es un día diferente, empecé con otro ritmo, me despedí de la gente de la oficina y dentro de un rato voy a llevar la renuncia a la municipalidad, es el primer día de una larga etapa de mi vida”

A la hora de preguntar cómo fue que tomó la decisión de irse de la gestión, Echevarría dijo, “van ocurriendo hechos que a veces uno no percibe, que uno asimila, que va degastando, siempre la función pública es muy demandante de tiempo, más cuando uno se lo toma con mucha responsabilidad, uno está muy pendiente de las cosas, pero fueron ocurriendo una serie de hechos propios de la función, pero en definitiva lo último que desencadenó todo esto es un planteo que me hacen de hacer de la secretaría un cambio, apuntar un poco más a lo político, a lo cual yo no comparto ese concepto, yo creo que lo político de la secretaria de Obras Publicas es gestionar, es hacer obras, estar en las obras, hacer proyectos, atender a la gente, atender los reclamos, hablar con el vecino, creo que la política se hace con la gestión del día a día, pero el intendente plantea ese enfoque que le quiere dar a la secretaria y a la vez sumado a eso se me ofreció como posibilidad de continuidad colocar un nuevo secretario por encima mío y yo ser subsecretario de obras públicas, dije que no, que si en realidad no servía para el puesto que daba un paso al costado y llegamos a esta instancia, soy consciente que la función pública es así, podes durar un día, un mes o un año, yo estuve más de tres años y medio, por eso di un paso al costado, fue una decisión que tomé con mi familia, la maduré y estoy totalmente convencido en la decisión que tomé y era lo que correspondía, es un tema que tendré que superar con el tiempo, voy a buscar nuevos rumbos en lo privado”

Al ser consultado si costó tomar la decisión teniendo en cuenta que es un año donde se anunciaron varias obras y otras en ejecución, dijo que, “El año pasado fue un año muy complejo, no hubo nada en obra pública, se trabajó en la oficina a los proyectos y buscar fondos, esos fondos llegaron y están a la luz con las obras en marcha y a la vez hay otro fondo disponible de provincia que rondan los 115 millones de pesos, que a corto plazo hay que enviar los proyectos para que sean aprobados y evaluados para traer nuevas obras a Chacabuco, en este momento el trabajo en la Secretaria de Obras Publicas es muy intenso, hay obras en la calle en marcha y hay en proyectos, ojalá que todos esos proyectos que teníamos diagramado con el equipo de Obras Publicas se puedan llevar a cabo y que podamos llegar al vecino como uno quisiera o deseaba”

Habíamos adelantado también a manera de primicia que su hermano Omar también dejaba su cargo en la secretaria y Pablo lo confirma, “Con respecto a Omar también se va, estamos juntos en este tema, yo pedí que siguiera conmigo, que me diera una mano por su experiencia, por su tiempo en la función, era una fuente de consulta, pero él también se aleja, es otra pérdida importante para la secretaria”.

Pablo Echevarría aprovechó la oportunidad para agradecer y destacar la labor de quienes estuvieron bajo su cargo, “Aprovecho la oportunidad para expresar el agradecimiento a todo el equipo, a todo el personal de la Secretaria que es muy amplia, al equipo técnico que muy pocas veces se valora lo que hacen, me encantaría que sigan, es gente muy idónea y saben lo que esto. El desempeño de la gente y más en pandemia ha sido muy bueno y estoy muy agradecido. En el mismo sentido al área de servicios públicos que no estuve el tiempo que debería haber querido, mi participación sin evadir la responsabilidad no fue la que yo hubiese deseado como profesional, quiero agradecer a todos los que estuvieron en cargos directivos que con lo poco que había se ha hecho un trabajo muy intenso, ojalá que se pueda mejorar todo el parque automotor y vial para prestar un servicio mejor”



