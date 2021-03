“Con los gremios venimos hablando de manera informal”

El secretario de Gobierno contador Alejo Pérez en dialogo con FM Líder adelantó que el próximo martes a las 9 horas fue convocada la comisión de Relaciones Laborales, las misma tendrá lugar en la Galería de Arte del Teatro Italiano.

El funcionario en la entrevista radial dijo que, “Con los sindicatos tenemos una relación diaria porque son los representantes de los trabajadores, por lo menos de aquellos que están afiliados a los gremios, la relación es diaria, generalmente estamos interactuando para resolver inquietudes de los propios trabajadores a través de los sindicatos. Siempre en estas fechas se da la discusión paritaria y se viene hablando de manera informal, no de números, no de condiciones, no de plazos, si en avanzar en esas negociaciones”.

Perez también recordó las 13 reuniones que tuvieron el a;o pasado antes de llegar a un arreglo, “El año pasado fue una negociación bastante extensa que no benefició a nadie, ni a los trabajadores, ni a los sindicatos, ni al municipio en lo que se demoró, después se llegó a un acuerdo con el máximo que podíamos aportar, la verdad que trece reuniones no le hizo bien a nadie, esperemos este año resolverlo en menos tiempo siempre poniendo muy firmes las posiciones de cada uno, nosotros tenemos el limitante que son los recursos y haremos el máximo esfuerzo para aportar a los salarios , creo que nos vamos a poner de acuerdo mucho antes que lo que pasó el año pasado, la situación es un poco diferente, esperemos resolverlo en los próximos días. La fecha para el comienzo de esas negociaciones es el próximo martes a las 9 horas”

