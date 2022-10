«Con Macri estábamos mucho mejor»

El concejal de Juntos y referente del PRO, Dr. Alejandro Cieri en diálogo con Líder habló del plenario provincial realizado en Mar del Plata del cuál participó y también analizó la sesión de este miércoles a realizarse en Castilla.

Cieri además cuestionó la política nacional, «dijeron que lo de Macri había sido tremendo, inhumano y la verdad que ojalá estuviéramos con Macri porque estábamos mucho mejor que ahora y había un liderazgo que hoy no hay, no sabemos si un ministro de economía es más que un presidente de la nación, si la vicepresidenta es más que un ministro de economía y si un presidente es más o menos que un ministro, es tanto el desorden en este gobierno que no te genera expectativa»