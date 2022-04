Concejales del FdT visitaron el barrio General José de San Martín

Esta mañana el bloque de Concejales del Frente de Todos, estuvo en el barrio General José de San Martín, donde atendieron a vecinas y vecinos, quienes les presentaron reclamos que no son atendidos por el ejecutivo municipal. Por ejemplo: calles en mal estado, falta de iluminación en algunos sectores, pavimento roto, faltan contenedores, desmalezamiento del canal para que escurra el agua y no se estanque, los camiones volcadores que van al basural, que lleven colocada la puerta trasera para que no pierdan ramas y bolsas de basura por todo el barrio, generando suciedad y olores en esta arteria sin que nadie después venga a levantarla.

El Concejal Darío Golía, dijo: «Como ustedes saben este año salimos con las bancas a los barrios, una forma de acercarnos a cada uno de ustedes, escucharlos, ver las necesidades, recorrer el barrio y que nos transmitan sus inquietudes para ser nosotros el nexo y que sus voces sean escuchadas por el ejecutivo municipal a través de proyectos que iremos presentando durante la semana, siendo de esta forma las voces del pueblo por medio nuestro como integrantes del poder legislativo local.

Javier Estévez, presidente del bloque del Frente de Todos, manifestó: «La iniciativa es recoger lo que pasa en el barrio, cosa que se repiten en todos lados y tienen que ver con los servicios públicos y la desidia municipal en cada punto de la ciudad, la idea es llevarnos sus inquietudes y plasmarlas con distintos proyectos para que el ejecutivo municipal se pongan a trabajar».

Alejandro Paiva, vecino del barrio les dio la bienvenida a los Concejales y les agradeció que vengan a estar con el pueblo, que escuchen al vecino, porque hemos ido a golpear las puertas de la intendencia y siempre nos dieron la espalda, dejando esta zona un poco olvidada, necesitamos seguridad, que la policía haga sus recorrido como lo hacía antes, hace varios años que no andan por esta zona, no recogen la basura, faltan luminarias y volquetes.

Estuvieron presentes los Concejales Romina Barbetta, Karina Geloso, Sofía Silva, Julia Maidana, los Consejeros Escolares «Nano Unsain» y Nicolás Rosato.