Mauro Comiso presentó el proyecto “Tu espacio, tu lugar” para adultos mayores en Chacabuco

El responsable del área de Adultos Mayores del Municipio de Chacabuco, profesor Mauro Comiso, presentó en el Concejo Deliberante el proyecto “Tu espacio, tu lugar”, que fue aprobado por unanimidad y busca recuperar un espacio recreativo y cultural en la plazoleta del hospital.

La propuesta contempla restaurar mesas con tableros de ajedrez, colocar sombrillas, mejorar la comodidad del lugar y abrirlo para que los adultos mayores puedan utilizarlo las 24 horas, los 7 días de la semana. El objetivo es que se convierta en un punto de encuentro y recreación, integrando también al geriátrico del hospital, que tiene acceso directo a la plazoleta.

Un espacio recreativo y cultural

Comiso explicó que el proyecto apunta a que los adultos mayores puedan disfrutar de actividades al aire libre, talleres y momentos de esparcimiento durante todo el año, especialmente en primavera y verano. Además, este espacio será un punto clave del programa “Conociendo nuestro Chacabuco”, que incluye recorridos en bicicleta por lugares emblemáticos de la ciudad.

Programa de bicicletas para adultos mayores

En el marco de un trabajo conjunto con el área de Medio Ambiente y la Dirección de Turismo, el municipio entregó 10 bicicletas destinadas a adultos mayores, equipadas con cascos para su seguridad. Las salidas partirán desde el Parque Recreativo, donde se encuentra la pista de ciclismo y el kartódromo, y permitirán recorrer sitios como la Casa de la Cultura, el Teatro Italiano, galerías de arte y otros puntos de interés.

Actividades y talleres

El área de Adultos Mayores ofrece una amplia variedad de talleres gratuitos, como gimnasia, memoria consciente, informática, juegos lúdicos, baile, movilidad y escucha activa. Las actividades se desarrollan en la sede de Almirante Brown 137, el polideportivo municipal y el Centro de Jubilados.

Durante 2024, la matrícula de participantes creció notablemente: de 380 a 486 adultos mayores. Este aumento también se reflejó en la participación en los Torneos Bonaerenses, donde Chacabuco será sede de la etapa regional el 24 de septiembre, recibiendo delegaciones de varias disciplinas, como natación, tenis de mesa, damas, ajedrez y newcom.

Asistencia y gestiones

El área también brinda ayuda a los adultos mayores en trámites de jubilaciones, pensiones, subsidios y gestiones ante PAMI o la Cooperativa Eléctrica, evitando que deban trasladarse innecesariamente.

Contacto:

📍 Almirante Brown 137 – Chacabuco

📞 Tel. 470368

🕗 Lunes a viernes de 8 a 12 hs.