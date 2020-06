Controles: Si no va el empleado podría ir algún integrante del sindicato

En Secretario de Evaluación de Gestión, Maximiliano Felice en una entrevista por Líder dijo por estas horas ¨se trabaja en bajar los conceptos en explicar como se debe desarrollar cada actividad desde lo sanitario, la gente de deportes recorre y ve como funcionan las actividades deportivas, desde bromatología y habilitaciones recorren confiterías y restaurantes¨.

Al referirse a los pedidos que se le realizan a los comerciantes expresó, ¨Los protocolos deben adaptarse a la provincia y luego adaptarlo a la idiosincrasia de nuestra ciudad, tratamos de ver las cuestiones económicas y demás de cada rubro¨; ¨Pedimos que a rajatabla se respete el distanciamiento social, el uso de los barbijos y de alcohol en gel cuando hay un cambio de clientes.¨

El funcionario dijo que hay gente que continua sin cumplir las normas y detalló que ¨hoy se secuestraron tres vehículos que trataban de entrar por caminos de tierras que estaban cerrados y los abrieron¨.

ATE reclamó que no quería que los empleados municipales controlen en el acceso, ante esto Felice comentó ¨Los controles continúan, tenemos algunas bajas, ya que por cuestiones de salud y frío pasan. Otros se niegan a ir, pero estamos amparados por una ordenanza aprobada por todos los bloques en el Concejo. Esto pasa por el voluntarismo de cada uno¨; ¨Esto nos llama a trabajar en conjunto y cuidarnos entre todos. Ejemplo de ello es el consejo social donde muchos sindicatos trabajaron codo a codo con el ejecutivo, uno a veces espera estas cosas, y si no va el empleado podría ir algún integrante del sindicato. Uno espera esto, pero no sucede¨.

Alejo Pérez, Secretario de Gobierno dijo por Líder, que ayer se reunió con Calarco y se habló que ¨tenemos que continuar con estos controles que son fundamentales y tenemos que ver como nos ponemos de acuerdo¨.

¨Estamos en una pandemía, es algo excepcional, todos estamos haciendo un esfuerzo¨; ¨creo que no corresponde el planteo, no estoy de acuerdo para nada. Muchos empleados cumplen y van, al igual que funcionarios, voluntarios, me parece injusto el planteo¨.

¨Además hay una ordenanza votada por todo el arco político, y se puede mover de área a los empleados. Para estar en el lugar tienen capacitaciones, puede ser que pretendan mas y estamos dispuestos a hacerlo ya que queremos cuidar a los vecinos y al empleado¨.

¨El el lugar hay un protocolo hecho por la Secretaria de Salud, que especifica cuanto tiempo pueden estar en el acercamiento, que protección deben usar, etc¨.