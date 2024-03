Convenio para la pavimentación de tres cuadras con fondos de tasa municipal

El Dr. Rubén Darío Golía firmó un convenio junto a la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco, para llevar adelante la pavimentación de tres cuadras en nuestra ciudad. Las mismas serán en calle Sarmiento, Uspallata y Callao, y el criterio utilizado para dicha decisión fue el cierre de anillo en los sectores mencionados, un reclamo de los vecinos que data desde hace tiempo. El financiamiento de la obra se obtuvo a partir de lo recaudado por la Tasa de Infraestructura, Urbana y Social.

“Esta es una obra hecha a partir de lo que se recauda en una tasa municipal, que nuestra gestión, como lo fueron nuestras dos gestiones anteriores, decidió utilizar específicamente en hacer pavimento. Tenemos proyectadas hacer cinco por año, llegando en cuatro años a veinte nuevas cuadras de pavimento”, manifestó el intendente municipal, quien subrayó el trabajo en conjunto con la Cooperativa Eléctrica, a la cual calificó como “una entidad seria, que con su sector de obras civiles hacen un gran trabajo”.

El intendente Golía informó además que, más allá de las obras municipales, se encuentra gestionando con el Gobierno de la Provincia otros tipos de obras. Cabe destacar que este año, debido a los recortes dictados por el gobierno nacional, el Municipio de Chacabuco no recibirá el Fondo de Infraestructura, que este año debía ser de 600 millones de pesos. Además de eso, Golía indicó que debido al mismo recorte tampoco se contará con el Fondo Educativo, y aún no hay resolución ni respuesta acerca del Fondo de Seguridad. En la sumatoria, serían alrededor de 1500 millones de pesos los que el Municipio no percibirá debido al ajuste nacional.

El convenio fue rubricado por el intendente municipal, Darío Golía; el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco, Hernán Ibáñez; y el secretario de la institución, Juan Manuel Golía. Estuvieron presentes además el secretario de Gobierno, Javier Estévez; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Patricia Sorichillo; el asesor letrado del Municipio, Matías Sassoni; entre otros funcionarios y directivos de la institución cooperativa.