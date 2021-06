Covid-19: 49 nuevos casos

Parte diario del LUNES 21 de junio de 2021 para el partido de Chacabuco Casos confirmados: 49 Casos confirmados totales: 6866

Pacientes recuperados: 6451

Pacientes activos: 268

Resultados hisopados negativos: 0

En espera de resultado de hisopado: 37

En cuarentena: 2080 Fallecidos: 147

Resultados de PCR o test de antígenos (38) • Pacientes femeninas (20) de edades entre 7 y 88 años. Residentes en Chacabuco. Seis de ellas contacto estrecho de caso positivo comunicado previamente. Las restantes en investigación el nexo epidemiológico.

• Pacientes masculinos (18) de edades entre 19 y 62 años. Residentes en Chacabuco. Cuatro de ellos contacto estrecho de caso positivo comunicado previamente. Los restantes en investigación el nexo epidemiológico. Criterio Clínico Epidemiológico (11)

• Pacientes masculinos (4), de edades comprendidas entre 10 y 27 años. Residen en Chacabuco.

• Pacientes femeninos (7), de edades comprendidas entre 14 y 56 años. Residen en Chacabuco

Fallecimiento (comunicado hoy lunes) • En la tarde de hoy lunes falleció una paciente femenina de 72 años de edad, con diagnóstico de neumonía bilateral por covid-19. Se encontraba internado en Terapia Intensiva del Hospital Municipal.

