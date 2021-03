Covid-19: la finalidad de la vacuna es evitar las formas graves de la enfermedad

Hoy se aplicarán 150 dosis correspondientes al componente dos de la vacuna Sputnik V.

Continúa la campaña de vacunación contra el covid-19 en el Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen. Esta vez, se trata de la aplicación del segundo componente de la vacuna Sputnik V, mediante el sistema de turno otorgado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Son 600 dosis las que ingresaron.

Al respecto, el secretario de Salud, Ignacio Gastaldi, señaló que esta es una apuesta muy importante con un gran esfuerzo del personal de Salud. Hoy se aplicarán 150 dosis correspondientes al componente dos.

“Se está llevando sin inconvenientes. Hay buena afluencia de personas para colocarse la vacuna. Una muy buena aceptación y todo se desarrolla en causas normales”, expresó Gastaldi.

A su seguir, el Secretario de Salud recordó que todas aquellas personas que tienen indicación de vacunarse que lo hagan. “A medida que las personas se inscriban al Distrito de Chacabuco van a llegar vacunas”, indicó.

Esta etapa de la campaña de vacunación, que comenzó este jueves y se extenderá hasta este sábado 13 de marzo, está destinada al grupo poblacional que recibió en su momento la primera dosis de Sputnik V, en el Colegio Industrial. Son personas mayores de entre 60 y 70 años.

En tanto que la directora de Salud, Romina Sclavi, recalcó que es importante continuar implementando todas las medidas de prevención: uso de tapaboca, distanciamiento, y no compartir utensilios.

“A pesar de tener las dos dosis colocadas de las vacunas, de cualquier vacuna que se haya recibido, la inmunidad se logra después de la segunda semana. Es por eso que el estar vacunado no significa que uno no se enferme o no contagie”, concluyó.

