Covid-19: la importancia de donar plasma

Marcelo Salvarani, Jefe del Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal, recalcó la importancia de la utilización de plasma de convaleciente covid-19 y destacó que, en general, en la Argentina hubo estadísticas positivas en cuanto a la evolución de los pacientes.

En lo que respecta a su área, específicamente promoción de la donación de sangre y plasma covid-19, señaló “vienen concurriendo, no en la cantidad que tendrían que concurrir por la cantidad de casos que ha habido. En realidad, tendrían que concurrir muchos más porque no todo donante que va a donar plasma va a estar en condiciones de donar. Muchas veces la cantidad de anticuerpos no es la que exige el protocolo para ser donante de plasma”.

Seguidamente, el doctor Salvarani se refirió a las condiciones y requisitos que se necesitan para donar plasma.

Potencial donante de plasma

1) Tener diagnóstico de covid-19 confirmado por laboratorio (PCR+ o anticuerpos IGG+).

Para los contactos de casos confirmados o nexos epidemiológicos, se realizará un test rápido de anticuerpos durante la donación de sangre. Si el resultado es positivo, se lo tomará como potencial donante de plasma C19.

2) Haber transcurrido 30 días desde el alta médica.

3) Tener entre 18 y 65 años.

4) No ser diabético insulinorequiriente.

5) Mujeres con hasta 3 embarazos.

6) No haber padecido ningún tipo de cáncer.

7) No tener stents ni cirugías cardiacas.

8) No haberse realizado tatuajes en los últimos 6 meses.

9) No haberse realizado endoscopias digestivas en los últimos 6 meses.

10) No padecer enfermedades que se transmiten por sangre (Chagas, HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, etc).

11) No haber sido transfundido con ningún hemocomponente (glóbulos rojos, plaquetas, plasma c19) en los últimos 12 meses.

Se le realizará una entrevista médica personal. Si la entrevista médica lo habilita, donará sangre y se le tomará una muestra para dosaje de anticuerpos (ya que entre un 25- 30 por ciento de los recuperados no tienen un título aceptable para la donación de plasma). Una vez obtenido el resultado se considerará si está apto para la donación de plasma de convaleciente otorgándose un turno para la donación por aféresis en un centro regional de la zona.

Atención de donantes: lunes, miércoles y viernes de 7.30 a 9.30. Concurrir con DNI, (desayunar previamente).

