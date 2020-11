El ex intendente Darío Golia en una extensa nota que emitió FM Líder en el día de la fecha habló de varios temas de actualidad política, de su futuro político y de los cruces mediáticos de los últimos días. Además, opinó sobre el aborto y del impuesto a la riqueza (proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario de grandes fortunas)

En el arranque de la entrevista radial Golía dio su opinión sobre los cruces que se dieron con el ejecutivo municipal a la hora de publicitar obras que el gobierno tenía ya en carpeta, “Uno hace lo que tiene que hacer, el que me conoce a mí sabe que en cada lugar que estuve, nunca los utilicé ni para servirme de los lugares ni para calentar la silla, siempre hice lo que más pude hacer por nuestra comunidad en todos los roles que tuve, cuando fui intendente o cuando fui legislador, luego estuve mucho tiempo fuera de la gestión en mi estudio jurídico y hoy tengo nuevamente esa posibilidad de estar y trato de hacer lo que más puedo por Chacabuco, en honrar la confianza del vecino y en este caso de la confianza de quienes me convocaron, esto se honra todos los días trabajando, hablaría mal de uno si puedo hacer algo por Chacabuco y no lo hago. Ojalá todas las campañas políticas sean trabajando, uno hace lo que tiene que hacer y después el pueblo nos ubica donde debemos estar, en esto no hay aspiraciones personales, nosotros hacemos un proyecto colectivo, la política tiene que ver con eso, por lo tanto, las aspiraciones personales, individuales creo que no sirve, los lugares que uno ocupa tiene que honrarlo trabajando”

Golía respondió en la entrevista por Líder sobre su posible candidatura debido a la alta exposición que viene manteniendo el vicepresidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SoFSe) en Chacabuco, “Yo nunca hablé de candidaturas, todavía falta tiempo, creo que el peronismo se debe un debate interno, de ver cómo nos ordenamos nosotros, creo que hay que hacer alguna lectura de lo que venía ocurriendo en los diferentes espacios en Chacabuco, hay que tomar nota de lo que nos están diciendo los vecinos, y en función de eso generar una estrategia para que vuelva a florecer la esperanza de nuestro pueblo. Yo voy a estar donde el conjunto diga que tenga que estar, soy parte de un proyecto más amplio, si tendré que estar en algún lugar estaré sino seguiré donde estoy hoy que es un lugar apasionante. Después en lo político estaré donde tenga que estar”

¿Concejal le gustaría ser?

“Los cargos no honran a las personas, son las personas las que honran los cargos. Todos los cargos son importantes, tanto el de concejal como el de intendente, o como funcionario de un ejecutivo, cada cargo de cada uno de los lugares se puede hacer muchísimas cosas, el estar en contacto con el vecino es apasionante, somos la clase política que debemos generar ese vínculo para que la argentina empiece a salir y no agregar más problemas a los que ya tiene la gente, si los políticos nos peleamos y generamos más problemas a los que ya existen, estamos en dificultades”

Al ser consultado sobre qué posición tiene con el aborto Golía dijo que, “Yo soy respetuoso de todas las posiciones, respeto la posición individual de cada uno, nosotros como grupo tenemos sectores que están ligados a la lucha contra el aborto y sectores que están ligados a los que están en contra del aborto, por lo tanto, hay que respetar todas las posiciones”



There is no ads to display, Please add some