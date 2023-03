Dialogamos con el presidente del Concejo Deliberante Lisandro Herrera sobre el ida y vuelta que tuvo con el Frente de Todos y sobre la apertura de sesiones y la no posibilidad de que los presidentes dieran también su discurso.

El dirigente radical también analizó la actualidad política y sobre esta cuestión dijo que; «creo que falta invertir en dirigentes, siempre estamos buscando en el fondo de la lata que dirigente mide más, y no lo encontramos. Es una cuestión partidaria que lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, debemos apostar a los intendentes, a los legisladores o gobernadores. De todas formas no estoy convencido que nuestro movimiento no está discutiendo temas concretos y para qué queremos ser gobierno»